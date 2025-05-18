Филипп Киркоров не сможет выступить на праздновании 30-летия СИБУРа и Дня химика в Нижнекамске из-за травмы, полученной на концерте в Санкт-Петербурге. Информация об этом опубликована в Telegram-канале исполкома города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Филипп Киркоров не сможет выступить на Дне химика в Нижнекамске из-за травмы

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Филипп Киркоров не сможет выступить на Дне химика в Нижнекамске из-за травмы

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Артист направил жителям обращение, извинился перед ними и поздравил их с юбилеем компании и Днем химика.

«Как многие из вас знают, я получил травму во время своего концерта в Санкт-Петербурге, и сейчас врачи временно запрещают мне какие-либо выступления. Я даже не могу передать ту печаль, которую испытываю сейчас, но принимаю это как испытание», — написал Филипп Киркоров.

Организаторы сообщили, что замену Киркорову объявят позже, но остальная программа останется без изменений.

Праздник состоится 23 мая в парках «СемьЯ» и «Нефтехимиков». Гостей ждут мастер-классы, интерактивные зоны, спортивные активности и вечерний концерт с участием группы Dabro, Алсу и других исполнителей.

Влас Северин