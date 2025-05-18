Очередной рейс «Азимута» прервали из-за неисправности воздушного судна
Очередной рейс «Азимута» прервали из-за неисправности воздушного судна
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Рейс ростовской авиакомпании «Азимут» снова пришлось прервать по техническим причинам. Информация об этом инциденте появилась на портале AVIAINCIDENT.
Как сказано в сообщении, вечерний рейс «Минеральные воды — Нижневартовск», запланированный на 16 мая, пришлось прервать. Авиалайнер вернули на стоянку со стартовой площадки.
Причиной послужил отказ управления носовой стойкой шасси.