Очередной рейс «Азимута» прервали из-за неисправности воздушного судна

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рейс ростовской авиакомпании «Азимут» снова пришлось прервать по техническим причинам. Информация об этом инциденте появилась на портале AVIAINCIDENT.

Как сказано в сообщении, вечерний рейс «Минеральные воды — Нижневартовск», запланированный на 16 мая, пришлось прервать. Авиалайнер вернули на стоянку со стартовой площадки.

Причиной послужил отказ управления носовой стойкой шасси.

Мария Хоперская