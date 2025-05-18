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Очередной рейс «Азимута» прервали из-за неисправности воздушного судна

Очередной рейс «Азимута» прервали из-за неисправности воздушного судна

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рейс ростовской авиакомпании «Азимут» снова пришлось прервать по техническим причинам. Информация об этом инциденте появилась на портале AVIAINCIDENT.

Как сказано в сообщении, вечерний рейс «Минеральные воды — Нижневартовск», запланированный на 16 мая, пришлось прервать. Авиалайнер вернули на стоянку со стартовой площадки.

Причиной послужил отказ управления носовой стойкой шасси.

Мария Хоперская

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