Армавирское ОАО «Кубарус-Молоко» не будет выплачивать дивиденды акционерам

Совет директоров ОАО «Кубарус-Молоко» из Армавира рекомендовал общему собранию акционеров убыток предприятия в размере 1,85 млн руб. погасить за счет прибыли прошлых лет, а дивиденды не начислять и не выплачивать. Об этом сообщается на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Кубарус-Молоко» зарегистрировано в Армавире в 1996 году . Основной вид деятельности — производство молочной продукции. Генеральный директор общества — Владимир Безносенков, которому принадлежит 24% уставного капитала компании (15 млн руб.). Еще 25% доли в УК владеет армавирское ООО «Первый капитал». Выручка общества за 2024 год составила 22,8 млн руб., что на 2,8 млн руб. больше, чем годом ранее. Убыток компании вырос на 1,1 млн руб. по сравнению с результатами 2023 года и составил в 2024 году — 1,85 млн руб. Кредиторская задолженность предприятия на конец 2024 года — 82,5 млн руб. (на 31 декабря 2023 года — 16,8 млн руб.). Дебиторская задолженность — 7,2 млн руб. (на конец 2023 года — 92,2 млн руб.).

В 2019 году «Ъ-Юг» писал, что Арбитражный суд Краснодарского края прекратил банкротство структур группы «Кубарус» (ООО «Кубарус-Молоко», ОАО «Кубарус-молоко» и торговое предприятие ООО «СЭД»), утвердив мировые соглашения с банками-кредиторами — ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ФК „Открытие“», банк «Юникредит», МТС-банк. Наиболее крупным должником в данном деле являлось ОАО «Кубарус-Молоко», которое было должно кредиторам 518,9 млн руб. (из них долг Сбербанку — 344 млн руб.). Имущество должника было передано ПАО «Сбербанк» в виде залога.

Группа компаний «Кубарус» производит 195 наименований молочных продуктов (цельномолочная и кисломолочная продукция, сыры, творог, мороженое под марками «Диета из буфета» и «Фруттолето»). В 2016 году компания признала, что для покупки сырья оборотные средства пополнялись за счет банковских кредитов, сумма кредитов в 2014 году составляла 213 млн руб., в 2015 году — 241 млн руб. «Несмотря на активизацию маркетинговых мер, мощная конкуренция тормозит реализацию продукции в достаточном объеме»,— говорилось в годовом отчете ОАО «Кубарус-Молоко» за 2019 год.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Кубарус», гендиректором которого также является Владимир Безносенков, за 2024 год составила 447,3 млн руб., чистая прибыль — 622 тыс. руб.

Как указано на официальном сайте «Кубарус-Молоко», комбинат был основан в 1929 году в структуре Ростовского Центросоюза и объединял сепараторные отделения, молокоприемные пункты близлежащих станиц и хуторов. Первый холодильник на основе природного льда, паротурбинный сепаратор и маслобойная машина были внедрены в 1932 году. В это же время установились связи с Сочи, куда начали отгружать 30-40 фляг молока. Общая переработка составляла в сутки 15-20 тонн. Выпускались брынза, масло, творог, сметана, молоко питьевое, мороженое — до 300 кг в сутки. Во второй половине XX века Армавирский молочный завод подчинялся Сочинскому молочному комбинату, перед ним отчитывался, контролировался его работниками. В 1996 году из Израиля была привезена немецкая технологическая линия «Иллиг» выработки молочных продуктов в полистироловые стаканчики. В 1998 году предприятие начато выпускать охлажденные и замороженные чебуреки, пельмени, вареники, блинчики, бифидок, йогурт. В 1999 году стало выпускаться Армавирское мороженое сливочное в вафельном стаканчике объемом 33 тонны в год. С 1 февраля 2017 года организация переименована в ООО «КубаньРус-Молоко».

Дмитрий Михеенко