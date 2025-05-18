Экспертизу по делу о сносе старейшего фастфуда в Перми оценили в 274 тыс. рублей

По делу о сносе здания кафе «Шаурмичка» на ул. Революции, 66, назначена судебная экспертиза. Согласно картотеке суда, экспертиза будет проводиться сразу по двум направлениям: строительно-техническому и пожарно-техническому. Первую поручено осуществить эксперту ФБУ «Пермская лаборатория судебной экспертизы», вторую — представителю ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы “Испытательная пожарная лаборатория” по Кировской области». Общая сумма обеих процедур составит 274,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

На разрешение эксперта Пермской лаборатории судебной экспертизы Артема Сычева поставлены вопросы, связанные с «прочностью связи объекта с землей». Эксперт также должен будет проверить здание на предмет возможной «угрозы жизни и здоровью граждан» при его эксплуатации. Кроме этого, суд поставил вопросы о точной площади объекта и его соответствии строительным и градостроительным нормам земельного законодательства. Стоимость экспертизы — 166,7 тыс. руб. Срок ее проведения установлен до 30 июля.

На разрешение эксперта судебно-экспертного учреждения Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Кировской области Андрея Мамонова поставлен только один вопрос. Он касается соответствия спорного объекта требованиям противопожарных норм. Проведение экспертизы стоимостью 108 тыс. руб. должно завершиться не позднее 25 сентября.

Администрация Свердловского района Перми обратилась в краевой арбитражный суд с иском к ИП Олегу Кварацхелия минувшей зимой. Истец требует признать самовольной постройкой объект капитального строительства, расположенный по адресу: ул. Революции, 66, а также снести его в течение трех месяцев с момента вступления в законную силу решения суда. По данным кадастровой карты, на указанном участке расположено одноэтажное здание кафе «Шаурмичка» площадью 192 кв. м, построенное еще в 2002 году. Кафе расположено прямо за посадочными площадками пермского автовокзала.