В Казани за сутки произошло 134 ДТП

В Казани за последние сутки зарегистрировано 134 дорожно-транспортных происшествия. Информация об этом опубликована в Telegram-канале городской Госавтоинспекции.

В результате аварий пострадали 5 человек, погибших нет. Из общего числа ДТП 58 случаев оформлены через центры обработки, еще 26 аварий с материальным ущербом зафиксированы сотрудниками ГИБДД на местах.

Всего за сутки выявили 8 водителей в состоянии опьянения и 4 человек, управлявших транспортом без прав. В территориальные отделы полиции доставлены 2 гражданина, подозреваемых в совершении преступлений.

Влас Северин