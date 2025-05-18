Австралия сообщила о готовности подписать торговое соглашение с ЕС

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз сообщил, что власти страны готовы подписать торговые соглашения с Евросоюзом. Переговоры по этому вопросу начались в 2018 году.

«Мы поддерживаем свободную и честную торговлю. Мы готовы к сделке, но не к любой сделке любой ценой»,— сказал Энтони Альбаниз во время официального визита в Рим (цитата по Bloomberg).

Как добавил премьер Австралии, основным препятствием к заключению сделки остается экспорт сельскохозяйственной продукции. По его словам, ЕС не желает принимать требования Канберры о предоставлении доступа на европейский рынок. При этом подписание соглашение он назвал стратегически необходимым на фоне угрозы замедления мировой экономики.

Австралия и ЕС начали вести переговоры о торговом соглашении в 2018 году, но приостановили процесс в 2021-м после отказа Канберры закупать французские подлодки. Через год после смены правительства в Австралии обсуждения возобновились.