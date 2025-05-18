Кисловодский центр реабилитации ограничил доступ производителей к госзакупкам
Медцентр в Кисловодске проиграл спор с УФАС о закупке продуктов питания
Кисловодский центр медицинской реабилитации нарушил антимонопольное законодательство при проведении закупки продовольственных товаров. Проблему выявили после жалобы компании-изготовителя колбасных изделий, сообщает Ставропольское УФАС.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Заявитель указал на невозможность участия в тендере из-за установленного медучреждением расширенного перечня товаров в одном лоте. Такое объединение разнородных продуктов питания фактически ограничило конкуренцию, предоставив преимущество только оптовым дистрибьюторам.
«Привлечение к закупке организаций, специализирующихся на перепродаже продуктов питания, приводит к повышению стоимости и нерациональному использованию бюджетных средств»,— заявил заместитель руководителя отдела контроля закупок Евгений Соколов.
Управление антимонопольной службы обязало медцентр исправить выявленные нарушения. Учреждение попыталось оспорить предписание в суде, однако Арбитражный суд Ставропольского края подтвердил правомерность решения УФАС.