Кисловодский центр реабилитации ограничил доступ производителей к госзакупкам

Кисловодский центр медицинской реабилитации нарушил антимонопольное законодательство при проведении закупки продовольственных товаров. Проблему выявили после жалобы компании-изготовителя колбасных изделий, сообщает Ставропольское УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заявитель указал на невозможность участия в тендере из-за установленного медучреждением расширенного перечня товаров в одном лоте. Такое объединение разнородных продуктов питания фактически ограничило конкуренцию, предоставив преимущество только оптовым дистрибьюторам.

«Привлечение к закупке организаций, специализирующихся на перепродаже продуктов питания, приводит к повышению стоимости и нерациональному использованию бюджетных средств»,— заявил заместитель руководителя отдела контроля закупок Евгений Соколов.

Управление антимонопольной службы обязало медцентр исправить выявленные нарушения. Учреждение попыталось оспорить предписание в суде, однако Арбитражный суд Ставропольского края подтвердил правомерность решения УФАС.

Тат Гаспарян