Госдеп оценил вероятность введения новых санкций в отношении России

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Конгресс может ужесточить санкции в отношении России, если в переговорах между Москвой и Киевом не будет прогресса. По его словам, Вашингтон неоднократно предупреждал об этом Москву.

«Мы просили (Конгресс,— "Ъ") дать нам немного времени, чтобы посмотреть, сможем ли мы добиться какого-то прогресса в наших переговорах. Мы также довольно ясно говорили с российской стороной шесть или семь недель назад. Мы сообщали российской стороне, что такие усилия (по ужесточению санкций.— "Ъ") предпринимались»,— сказал Марко Рубио в интервью CBS News.

В апреле сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь представили законопроект об ужесточении санкций в отношении Москвы. Он подразумевает в том числе введение пошлин в размере 500% на товары из стран, которые покупают российские нефть и газ.

Как уточнил Марко Рубио, сейчас соавторами законопроекта указаны 77 сенаторов. Для принятия документа необходима подпись 80 человек.