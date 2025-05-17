В Саратове водитель экскаватора травмировал дочь, возбуждено уголовное дело

Следственный отдел по Кировскому району Саратова возбудил в отношении 34-летнего местного жителя уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших травмирование ребенка (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, сегодня днем, 17 мая, фигурант выполнял земляные работы на арендованном экскаваторе-погрузчике в районе дома № 188 по ул. Крайней областного центра и прижал свою семилетнюю дочь, не заметив, что она сидит на ковше, между ковшом и участком земли. Девочка получила травмы, ее увезли в медучреждение, где специалисты оказывают ей всю необходимую помощь. Следователи изучили место происшествия, устанавливают все обстоятельства случившегося.

По данным регионального надзорного ведомства, по поручению прокурора области Сергея Филипенко прокуратура Кировского района Саратова приступила к проверке по данному факту. Также прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, которое возбудил следственный орган. Надзорному ведомству предстоит оценить соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Павел Фролов