В Ульяновске теплоход с баржей врезался в Императорский мост

В Ульяновске расследуют обстоятельства происшествия на воде с теплоходом с баржей. Оно произошло днем в субботу, 17 мая, у Императорского моста. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

По предварительной информации, теплоход «Капитан Соловьев» буксировал по воде баржу «Волга нефть 103» и допустил столкновение бортом баржи со второй опорой Императорского моста. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Разлива нефтепродуктов не было. Опора повреждена незначительно.

Движение на мосту не остановлено. Центральное МСУТ СК России проводит доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Также в обстоятельствах происшествия разбирается надзорное ведомство.

Георгий Портнов