Армия Украины атаковала четыре муниципалитета в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атаки вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Обстрелами и налетом дронов были повреждены дома в четырех муниципалитетах. Обошлось без пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Inna Varenytsia / Reuters Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Шебекино от удара БПЛА загорелось складское помещение — пожарные потушили огонь. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа на частный дом упал сбитый FPV-дрон: повреждены кровля, окна, фасад и забор, написал губернатор в своем Telegram-канале.

В Валуйском округе село Шведуновка подверглось обстрелу — на хуторе Лобковка побились стекла в частном доме. На хуторе Бочанка Волоконовского района дрон взорвался во дворе дома, из-за чего были повреждены хозяйственные постройки.

В Белгородском районе в селе Бессоновка армия Украины с помощью дрона атаковала территорию сельхозпредприятия — повреждена стена складского помещения. В поселке Октябрьский после атаки FPV-дрона загорелась кровля частного дома. Пожарные потушили огонь.