За первые четыре месяца 2025 года сельхозпроизводители Республики Марий Эл произвели 118,4 тысяч тонн скота и птицы в живом весе, что составляет 99,1% от аналогичного периода прошлого года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Юрия Зайцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За четыре месяца 2025 года в Марий Эл произвели 118,4 тысяч тонн скота и птицы

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ За четыре месяца 2025 года в Марий Эл произвели 118,4 тысяч тонн скота и птицы

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Производство мяса крупного рогатого скота составило 3,9 тыс. тонн (снижение на 3,6% по отношению к прошлому году), свинины — 293 тыс. тонн (увеличение на 2,8%), а мяса птицы — 851 тыс. тонн (уменьшение на 1,9%).

В 2024 году объем сельскохозяйственной продукции достиг 63 млрд руб., а индекс производства составил 104,8%. Уровень самообеспеченности республики по мясу и мясопродуктам вырос до 435%, по молоку и молокопродуктам — 110%, по яйцу — 125%, по картофелю — 144%, а по овощам — 143%.

Влас Северин