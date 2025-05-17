В Катаре откроют первый татарстано-катарский ИТ-хаб

В Катаре планируют открыть первый татарстано-катарский ИТ-хаб. Об этом ГТРК «Татарстан» сообщил заместитель министра цифрового развития Татарстана Булат Габдрахманов.

Проект направлен на обмен опытом и расширение присутствия татарстанских компаний на рынках Ближнего Востока.

Булат Габдрахманов отметил, что новый центр станет платформой для сотрудничества с иностранными партнерами. Татарские компании смогут предлагать свои решения в Катаре и других исламских странах, что расширит их возможности на международном уровне.

В Татарстане готовы предложить технологии для нефтегазового сектора, инфраструктурные ИТ-услуги и разработки в области машинного зрения. Ожидается, что проект будет реализован до конца года, что позволит Катару воспользоваться уникальными технологическими решениями из Татарстана.

Влас Северин