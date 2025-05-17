18 мая в Татарстане ожидается до +26, туман и грозы

В воскресенье, 18 мая, на территории Республики Татарстан ожидается потепление до +26, туман и грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Кратковременные дожди с грозами ожидаются в восточных районах республики.

В целом по Татарстану температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, в западных районах — до +11 градусов. Днем воздух прогреется до отметок от +21 до +26 градусов.

В Казани ночью ожидается переменная облачность с туманами при температуре от +9 до +11 градусов. Днем осадков не прогнозируется, сохранится переменная облачность, максимальная температура достигнет показателей от +23 до +25 градусов.

Влас Северин