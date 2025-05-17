В Ярославской области организовали дополнительные фан-зоны «Локомотива»

В Ярославской области на время выездных матчей ХК «Локомотив» открыты дополнительные фан-зоны. Такое решение принял губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе открыли 14 площадок, на которых проводят прямые трансляции игр финала Кубка Гагарина. Напомним, что соперником железнодорожников является челябинский клуб «Трактор».

«Организуем трансляции по запросу жителей. В Ярославле посмотреть матч можно, как и в прошлый раз, на территории культурно-спортивного комплекса "Вознесенский", а также – по договоренности с президентом клуба "Локомотив" Юрием Яковлевым – 17 и 19 мая фан-зона будет открыта в "Арене-2000". Еще одну площадку, в дополнение к той, что уже есть на Успенской площади, организуют в Угличе, в молодежном центре "Солнечный"»,— объяснил господин Евраев.

Алла Чижова