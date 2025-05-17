Главе СКР доложат о нарушении природоохранного законодательства в Пензе

Начальник пензенского следственного управления Владимир Игнатенков доложит о результатах процессуальной проверки по обращению о нарушении природоохранного законодательства в Пензе. Соответствующее поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин, передает инфоцентр.

Ранее жители Пензы в обращении к силовому ведомству рассказали, что более 10 лет сточные воды сливаются в почву в районе ул. Совхоз-Техникум, а также в реки Мойка, Сура и Пенза. Причиной тому неисправные очистные сооружения и ненадлежащее функционирование насосной станции.

Со слов авторов обращения, жители района, включая детей, ощущают едкий неприятный запах. Граждане неоднократно обращались в компетентные органы, но безрезультатно. Ситуация освещалась в СМИ и соцсетях.

Павел Фролов