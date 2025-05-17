Скандал с отловом безнадзорных животных в поселке Толевый дошел до СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании ситуации с отловом бродячих собак в самарском поселке Толевый. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александр Воеводин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Перед этим в комментариях в аккаунте приемной Александра Бастрыкина «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что «во дворе многоквартирного дома в поселке Толевый обитает стая безнадзорных собак», и «животные систематически проявляют агрессию к гражданам», отмечается в сообщении СКР. В частности, автор публикации утверждает, что в мае 2025 года псы атаковали девушку и укусили ее. Местные жители неоднократно жаловались в различные инстанции, но чиновники не решили проблему.
СУ СК РФ по Самарской области начало проверку. Александр Воеводин доложит Александру Бастрыкину об ее итогах и установленных обстоятельствах.