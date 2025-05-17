Скандал с отловом безнадзорных животных в поселке Толевый дошел до СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании ситуации с отловом бродячих собак в самарском поселке Толевый. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александр Воеводин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Перед этим в комментариях в аккаунте приемной Александра Бастрыкина «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что «во дворе многоквартирного дома в поселке Толевый обитает стая безнадзорных собак», и «животные систематически проявляют агрессию к гражданам», отмечается в сообщении СКР. В частности, автор публикации утверждает, что в мае 2025 года псы атаковали девушку и укусили ее. Местные жители неоднократно жаловались в различные инстанции, но чиновники не решили проблему.

СУ СК РФ по Самарской области начало проверку. Александр Воеводин доложит Александру Бастрыкину об ее итогах и установленных обстоятельствах.

Георгий Портнов