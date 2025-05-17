В Чувашии автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе

В Чувашской Республике автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе в поселке Кугеси. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры республики.

ДТП произошло в субботу, 17 мая, около 13:00 на перекрестке возле музея Бичурина. Прокуратура региона сообщает, что водитель Toyota RAV4 1955 года рождения проигнорировал красный сигнал светофора и наехал на людей, переходивших дорогу на разрешающий сигнал.

Освидетельствование показало, что водитель был трезв. Все пострадавшие, включая одного несовершеннолетнего, получили медицинскую помощь. Прокуратура Чебоксарского района взяла дело под контроль и следит за ходом проверки.

Влас Северин