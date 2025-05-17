На Дону судостроительный завод продают за 749 млн рублей

В Ростовской области продается судоремонтно-судостроительный завод, который был создан в 1960 году. Об этом сообщает Rostov gazeta со ссылкой на один из популярных сайтов объявлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным издания, на заводе ремонтировали и принимали на зимний отстой водный транспорт, который перевозил грузы по Дону и Волге, а также Азовскому, Черному и Средиземному морям.

Предприятие расположено рядом с федеральной автодорогой М-4 «Дон», на общей площади 10,6 га. На 15,4 тыс. кв. м есть здания, а еще 1 тыс. кв. м занимают склады. Также в лот входят причальная стенка длиной 380 м, древесный цех, кислородная станция, оборудование для пескоструйной очистки и для безвоздушной покраски судов.

«Предприятие располагает цехом, оборудованным металлорежущими и кромкогибочными станками, слесарно-механическим цехом с токарными, фрезерными, долбежными и расточными станками, цехом по ремонту ДВС», — говорится в объявлении.

Также здесь указана и сумма — 749 млн руб., которую продавец надеется получить за весь производственный комплекс.

Ефим Мартов