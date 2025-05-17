Халяльному туризму подберут стандарт

В России до конца года планируют разработать ГОСТ по халяльному туризму. Стандарт для размещения по требованиям ислама поможет привлечь на курорты путешественников из стран Ближнего Востока, заявили в федеральном агентстве. Сертифицировать гостиницы и рестораны как Muslim Friendly в 2024 году начало Роскачество. Отельерам, к примеру, для этого необходимо отказаться от использования спирта, в том числе для уборки, обучить персонал этике ислама и предоставить помещения для ритуальных молитв. Для туристов, которые следуют законам шариата, гостиницы иногда выделяют часть номеров и оборудуют их всем необходимым.

При этом создавать в стране полноценные халяльные гостиничные комплексы нерентабельно, утверждает генеральный директор туристической компании для мусульман «Умма тур» Шамиль Мукарамов: «Питание должно быть халяльное. Это не только отсутствие свинины, а именно правильный забой. Наличие молельного коврика, какие-то минимальные вещи Muslim Friendly. Коран обычно ставят в номере. Молельная комната внутри гостиницы станет большим плюсом, и отельерам это не так сложно сделать. Но спиртное … В Москве, например, есть много ресторанов, которые подают халяльное мясо, но алкоголь там тем не менее есть, потому что иначе это нерентабельно. Это план минимум.

А план максимум — разделение зон с бассейнами — женская, мужская и общая зоны. Но на общей зоне действует дресс-код: женщина должна быть в буркини, а мужчина, соответственно, в шортах до колен. Это еще и раздельные пляжи. Там нужно огораживать не только территорию пляжа, но еще и вход в море разделительными "парусами". Но в России пока кажется это сложным, должен возникнуть наплыв мусульманских туристов, чтобы имело смысл перестроить гостиницу под раздельные зоны.

А все-таки когда ты открываешь гостиницу, ты же не работаешь только сугубо под внешний рынок, то есть ты ожидаешь, что и сами россияне-мусульмане будут приезжать, то есть вся гостиницы, они так или иначе будут ориентироваться как на мусульманских, так и на обычных туристов, и тогда все-таки нужно будет комбинировать».

В 2024 году в Россию из исламских стран приехали около 1,3 млн туристов — больше половины от общего въездного потока. Путешественники из Объединенных Арабских Эмиратов, по данным аналитиков, готовы потратить на поездку за рубеж более 765 тыс. руб. Именно состоятельная публика и интересует представителей индустрии, отмечает вице-президент Российского Союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Объем рынка туристов из мусульманских стран очень большой и оценивается в общемировом порядке $250 млрд, ведь в этих странах проживает не меньше 2 млрд населения, и, что очень важно, туристы из мусульманских стран — это высокобюджетные путешественники, которые заказывают хорошие гостиницы, дорогие экскурсии, качественный перелет. Все это дает хороший потенциал для развития въездного туризма в России. Сейчас основной фокус как раз на страны Ближнего Востока.

Уже сейчас Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа принимают много туристов из мусульманских стран. И этот поток, по нашим оценкам, вырастет в 2025 году как минимум в два раза. Туристы из мусульманских стран любят отдыхать зимой в горах, а горы у нас есть, и есть высококлассные гостиницы и горнолыжные трассы. Есть, наверное, очень хороший вопрос — это упрощение всех визовых режимов. И со многими странами визы либо уже отсутствуют, либо они электронные.

Сейчас разрабатываются различные программы. В прошлом году мы уже сделали специальные чартерные туристические рейсы из Бахрейна, Саудовской Аравии. Туристы с удовольствием выбирают и Сочи».

Впрочем, представители индустрии отмечают, что и без наплыва иностранных туристов черноморские пляжи каждое лето переполнены. В этом сезоне ситуация ухудшилась — недоступной для полноценного отдыха из-за разлива мазута оказалась Анапа. В результате спрос на отдых на соседних курортах побережья резко вырос.

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Александра Абанькова