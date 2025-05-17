Мантуров отметил значительный рост производства компонентов для боеприпасов в РФ
Первый вице-премьер Денис Мантуров и глава Минпромторга Антон Алиханов посетили одно из ведущих предприятий по производству спецхимии. По словам господина Мантурова, в России наблюдается значительный рост производства этой продукции.
Денис Мантуров
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Он также добавил, что дальнейшему увеличению российских мощностей для выпуска основных компонентов для боеприпасов и других современных средств поражения будут способствовать создание новых и оптимизация существующих производственных площадок»,— говорится на сайте правительства.
Спецхимия — это отрасль химической промышленности, которая ориентирована нужды обороны, космонавтики и схожих отраслей.