За сутки в Ростовской области выявили 11 пьяных водителей

За минувшие сутки с 16 по 17 мая в Ростовской области пресечено 11 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона. Здесь уточнили, что по всем фактам составлены административные материалы по ст. 12.8 ч.1 и ст.12.26 ч.1 КоАП РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В ГАИ предупредили, что управление машиной в нетрезвом состоянии может стать причиной серьезного ДТП. Так, один из таких случаев произошел 16 мая 2025 года в 19:03 на 1053 км федеральной трассы М-4 «Дон», в Аксайском районе. По оперативным данным, водитель легкового автомобиля «Лифан», двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, допустил наезд на стоящий грузовой автомобиль «Даф».

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован», – рассказали в дорожной полиции.

В Госавтоинспекции добавили, что этот водитель не имел права управления, а также находился в состоянии опьянения.

Владимир Андреев