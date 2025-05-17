На Гавайях продолжает извергаться вулкан Килауэа

На Большом острове архипелага Гавайи продолжает извергать лаву один из самых мощных вулканов мира — Килауэа. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS). По оценке USGS, высота лавовых столбов достигает от 50 до 100 м.

Вулкан извергается из двух жерл. Потоки лавы покрывают около 5% дна кратера. С декабря 2024 года извержения Килауэа происходят регулярно. Самый короткий эпизод длился 13 часов, самый продолжительный — 8 дней. Предыдущий 22-й эпизод извержения завершился 16 мая в 15:29 по тихоокеанскому времени (23:29 мск).

В связи с извержением Килауэа объявлен оранжевый авиационный код. Он свидетельствует о потенциальной опасности полетов по внутрирегиональным направлениям и риске попадания частиц пепла в механизмы самолетов.