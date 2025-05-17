В Чувашии за 4 месяца выполнили 45% годового плана по вводу жилья

За первые четыре месяца 2025 года в Чувашской Республике введено 367,2 тыс. кв. м жилья, что составляет 45% от годового плана. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя республики.

Из общего объема введенного жилья 232,9 тыс. кв. м составляет индивидуальное строительство, а 134,3 тыс. кв. м — ввод многоквартирных домов. За год в республике планируется ввести 818 тыс. кв. м жилья.

Наибольший объем строительства зафиксирован в Чебоксарах, где введено в Канашском округе — 20,1 тыс. кв. м. Глава Чувашии Олег Николаев поставил цель к 2030 году довести ввод жилья до 1,15 млн кв. м в год.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов отметил, что для стимулирования строительного сектора республика активно использует инфраструктурные бюджетные кредиты. С 2022 года на эти средства реализуются проекты в Чебоксарах, Новочебоксарске и Канаше.

Влас Северин