В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней с градом

Сегодня, 17 мая, Главное управление МЧС России по Ростовской области объявило Штормовое предупреждение. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале организации. Из него следует, что беспокойство вызвано приближающимся циклоном, который принесет на Дон грозовые ливни с градом и шквалистым ветром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В период 14-16 часов и до конца 17 мая, а также 18 мая местами в Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-23 м/с», – предупредили в региональном ГУ МЧС России.

Здесь порекомендовали дончанам быть внимательными и осторожными, а при необходимости вызывать спасателей.

Ефим Мартов