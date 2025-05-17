В сентябре 2025 года в Казани пройдет международный форум Kazan Digital Week. Планируется, что он соберет около 20 тыс. участников из более чем 60 стран. Об этом ТАСС сообщил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Kazan Digital Week в 2025 году ожидают около 20 тыс. участников из 60 стран

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ На Kazan Digital Week в 2025 году ожидают около 20 тыс. участников из 60 стран

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Рифкат Минниханов отметил, что после саммита БРИКС в Казани в 2024 году международная составляющая форума должна расшириться. Наиболее крупные делегации планируют прибытие из Индии, Габона, Малайзии и Ирана. Переговоры с этими странами уже ведутся. В рамках Kazan Digital Week будет организована выставка высокотехнологичных разработок, площадь которой увеличат до 20 тыс. кв. метров.

Форум Kazan Digital Week пройдет с 17 по 19 сентября 2025 года в МВЦ «Казань Экспо» и на других площадках города в офлайн- и онлайн-формате.

Влас Северин