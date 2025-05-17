Бастрыкин поручил завести дело после ДТП с ребенком и электросамокатом в Ижевске
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по данным об ижевском ДТП, в котором пострадал 7-летний мальчик. Как сообщает Информационный центр ведомства, в мае несовершеннолетнего сбил водитель электросамоката.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«Он получил многочисленные телесные повреждения, в том числе травму глаза, и был госпитализирован. Пострадавшему потребовалось оперативное вмешательство»,— указали в СКР.
В региональном следственном управлении была организована процессуальная проверка. После возбуждения уголовного дела Александру Бастрыкину представят доклад о ходе и результатах его расследования. Поручение председателя поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.