Бастрыкин поручил завести дело после ДТП с ребенком и электросамокатом в Ижевске

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по данным об ижевском ДТП, в котором пострадал 7-летний мальчик. Как сообщает Информационный центр ведомства, в мае несовершеннолетнего сбил водитель электросамоката.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Он получил многочисленные телесные повреждения, в том числе травму глаза, и был госпитализирован. Пострадавшему потребовалось оперативное вмешательство»,— указали в СКР.

В региональном следственном управлении была организована процессуальная проверка. После возбуждения уголовного дела Александру Бастрыкину представят доклад о ходе и результатах его расследования. Поручение председателя поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.