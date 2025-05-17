1,5 тысячи автовладельцев получили штрафы за парковку на газонах в Ижевске

Почти 1,6 тыс. автовладельцев оштрафовали за парковку на газонах в Ижевске с начала сезона, сообщает пресс-служба администрации города. В первую очередь инспекторы отрабатывали адреса, по которым обращались граждане. Кроме того, парковки на газонах фиксировал аппаратно-программный комплекс «Паркнет» в автоматическом режиме. В этом году административная инспекция Ижевска закупит еще четыре комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

К постоянным местам нарушений отнесли участки на пр. Калашникова, ул. Барышникова вдоль Чемошурского леса, ул. Сабурова, ул. Советскую у здания бывшего кинотеатра «Дружба» и ул. Студенческую. За парковку на газонах, детских площадках и пешеходных дорожках предусмотрен штраф 2 тыс. руб.