Александр Бастрыкин поручил проверить смерть ребенка из Ярославля в Египте

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку по делу о гибели 4-летнего мальчика из Ярославля в Египте. Ребенок погиб в отеле, упав с шестиметровой высоты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: пресс-служба президента РФ Александр Бастрыкин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что трагедия произошла 6 мая. Ярославская семья приехала в отель для отдыха. Пока мать оформляла документы, отец с детьми вышел на улицу. Дети подошли к фонтану, за которым было техническое пространство глубиной около шести метров. Мальчик упал и скончался в больнице от травм.

Родители считают, что отель не обеспечил безопасность. По их словам, трагедия произошла из-за нарушений правил безопасности, так как не было предупреждающих знаков, которые установили только после инцидента.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Ярославской области Александру Бессмельцеву провести проверку и представить доклад.

Антон Голицын