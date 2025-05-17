Россия надеется скоро заключить межправсоглашение с Китаем по ж/д мосту

Россия рассчитывает в ближайшее время выйти на межправсоглашение с Китаем по строительству железнодорожного моста, который свяжет две страны, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов. Мост планируют построить из областного населенного пункта Джалинда в городской уезд Мохэ в КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Орлов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Василий Орлов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Губернатор рассказал, что в рамках проекта российская сторона уже выбрала партнера для строительства, его имя он не назвал. Также определена финансовая модель и грузовая база. «Мы готовы к подписанию межправсоглашения. Проговорили с руководством провинции о том, чтобы ускорить эту работу»,— уточнил господин Орлов на полях фестиваль «Сделано в России» (цитата по «РИА Новости»).

С российской стороны уже ведется модернизация железнодорожных путей, определен створ моста. В Джалинде прорабатывают вопрос по строительству жилья и социальной инфраструктуры для тех, кто будет работать на мосту. «Попросили, чтобы китайская сторона также ускорилась по этому направлению»,— отметил губернатор.

До 2008 года функционировал погранпереход Джалинда—Мохэ. Сейчас он не действует, но планируется его восстановление и развитие. Предполагается, что сначала погранпереход будет работать в смешанном режиме: в период навигации судами, а в период ледостава — автотранспортом. Затем будет построен железнодорожный мост через Амур. Экспортный грузопоток из Якутии и Амурской области в перспективе оценивали в 20 млн тонн в год.