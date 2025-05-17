Жительница Удмуртии погибла при пожаре в деревне Усть-Сакла

37-летняя жительница деревни Усть-Сакла в Каракулинском районе погибла при пожаре в частном доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Ее тело обнаружили во время ликвидации возгорания. Пожар произошел сегодня утром.

«В доме находились 45-летний мужчина-инвалид, двое его сыновей 19 и 13 лет и 47-летняя сожительница. Возгорание обнаружил хозяин. Он почувствовал запах дыма и начал кричать, разбудив всех. Выход уже был охвачен огнем»,— сказал дознаватель ведомства Андрей Завьялов.

По его словам, хозяину дома помог выбраться через окно старший сын. После этого молодой человек вернулся на поиски младшего брата и женщины, но из-за сильного дыма не смог их найти. Позже выяснилось, что подросток находился у соседей: он проснулся утром и ушел на прогулку. Тело сожительницы обнаружили в доме.

Площадь пожара в деревянном доме и надворных постройках составила 137 кв. м. Была угроза перехода огня на баню и гараж соседнего хозяйства. Возгорание ликвидировали. Предварительно, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводов на веранде.