Глава СК РФ взял на контроль расследование попытки похищения жителя Тольятти
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании попытки похищения молодого человека в Тольятти. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александр Воеводин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Фото: пресс-служба президента РФ
Публикация о преступлении появилась в соцмедиа. Автор сообщения утверждает, что в Тольятти несколько человек пытались похитить местного жителя, чтобы вымогать у него денежный долг.
В связи с этим СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело о попытке похищения (ч. 3 ст. 30 ст. 126 УК РФ). Александр Воеводин доложит Александру Бастрыкину об обстоятельствах преступления, которые удалось установить региональному следствию.