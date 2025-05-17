Глава СК РФ взял на контроль расследование попытки похищения жителя Тольятти

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании попытки похищения молодого человека в Тольятти. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александр Воеводин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: пресс-служба президента РФ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: пресс-служба президента РФ

Публикация о преступлении появилась в соцмедиа. Автор сообщения утверждает, что в Тольятти несколько человек пытались похитить местного жителя, чтобы вымогать у него денежный долг.

В связи с этим СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело о попытке похищения (ч. 3 ст. 30 ст. 126 УК РФ). Александр Воеводин доложит Александру Бастрыкину об обстоятельствах преступления, которые удалось установить региональному следствию.

Георгий Портнов