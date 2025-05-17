Два человека пострадали в пожаре в многоквартирном доме в Надыме

Мужчина и ребенок пострадали в пожаре, который произошел в многоэтажном доме в Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ) утром 17 мая. По данным регионально МЧС, сообщение о возгорании в квартире на ул. Набережная, 48 поступило в 09:05. Дым выходил из окон квартиры на третьем этаже.

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В ликвидации участвовали 12 пожарных и четыре единицы техники, а также двое добровольцев. Полностью потушить пожар удалось в 09:43. Квартира площадью 56 кв. м закопчена, а отделочные материалы на кухне и в коридоре повреждены на 18 кв. м.

В результате пожара погибла кошка, пострадали мужчина и ребенок. Спасатели вывели из здания трех человек, включая одного ребенка, а еще восемь жильцов эвакуировались самостоятельно. Причина пожара и размер ущерба выясняются.