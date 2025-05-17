Археологи обнаружили в Кисловодске предметы бронзового и железного веков

В Кисловодске археологи нашли предметы бронзового и железного веков, а также эпохи средневековья. Об этом сообщил «Блокнот. Ставрополь» со ссылкой на специалистов краевого Управлении по сохранению объектов культурного наследия (ОКН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В организации уточнили, что речь идет о раскопках таких памятников археологии федерального значения, как «Курганная группа «Рыбные пруды», XV – XVII вв. н.э.» и «Могильник «Рыбные Пруды». Эксперты НИИ «СевКавАрхеология» работали на этих объектах с ноября 2024 года по апрель 2025-го.

В результате, в городе-курорте специалисты обнаружили ряд предметов, представляющих археологическую ценность. «Эти артефакты относятся к эпохам среднего бронзового века, раннего железного века и позднего средневековья», – подчеркнули в управлении.

Ефим Мартов