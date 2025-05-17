Самару на «Ночи музеев» ждут песни Леонида Утесова и спектакль по Ольге Берггольц

Акция «Ночь музеев» пройдет более чем на 50 площадках Самары в субботу, 17 мая. В ней будут участвовать музеи, выставочные залы, галереи и арт-пространства города. Об этом сообщает муниципальная администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Ночь музеев» в Самаре будет посвящена теме «Герои». В этот день музей имени Алабина представит выставку «Тыл». Также в Детской картинной галерее открывается экспозиция «Трудовая передовая».

Кроме того, в субботу в музее истории трамвайно-троллейбусного управления пройдет экскурсия «Рельсы памяти». А филиал Третьяковской галереи на Фабрике-кухне посвятит свою программу первой годовщине с момента открытия.

Также в Центральной городской библиотеке имени Крупской театр-студия «Лицей» покажет спектакль по мотивам произведений Ольги Берггольц. В Струковском саду в 18:00 (MSK+1) начнется программа «Песня, спетая сердцем…» к юбилею со дня рождения Леонида Утесова. На сцене выступят солисты ведущих музыкальных театров Москвы, участники телепроектов «Романтика романса» и «Большая опера» телеканала «Культура». Программа завершится концертной программой «Музыка любви» с участием заслуженной артистки России и солистки Москонцерта Нины Шацкой.

Георгий Портнов