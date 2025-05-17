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В Сочи в начале лета откроют мост «Волшебный лист»

Пешеходный мост через реку Сочи, которые соединил две прогулочных зоны набережной, откроют на курорте к началу лета. Об этом сообщает мэрия города.

Фото: Мэрия Сочи

Фото: Мэрия Сочи

Мост «Волшебный лист» является частью городского проекта «Две реки – одно море». Он соединил два берега реки и связал благоустроенные территории общей площадью 5 га в единое пространство.

Общий вес конструкции превышает 200 тонн. При ее создании использовали отечественные технологии и материалы. Сейчас на объекте завершаются отделочные работы.

Сегодня мэр курорта Андрей Прошунин изучил готовность объекта и осмотрел прибрежную территорию.

Михаил Волкодав

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