В Сочи в начале лета откроют мост «Волшебный лист»

Пешеходный мост через реку Сочи, которые соединил две прогулочных зоны набережной, откроют на курорте к началу лета. Об этом сообщает мэрия города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мэрия Сочи Фото: Мэрия Сочи

Мост «Волшебный лист» является частью городского проекта «Две реки – одно море». Он соединил два берега реки и связал благоустроенные территории общей площадью 5 га в единое пространство.

Общий вес конструкции превышает 200 тонн. При ее создании использовали отечественные технологии и материалы. Сейчас на объекте завершаются отделочные работы.

Сегодня мэр курорта Андрей Прошунин изучил готовность объекта и осмотрел прибрежную территорию.

Михаил Волкодав