В Сочи в начале лета откроют мост «Волшебный лист»
Пешеходный мост через реку Сочи, которые соединил две прогулочных зоны набережной, откроют на курорте к началу лета. Об этом сообщает мэрия города.
Фото: Мэрия Сочи
Мост «Волшебный лист» является частью городского проекта «Две реки – одно море». Он соединил два берега реки и связал благоустроенные территории общей площадью 5 га в единое пространство.
Общий вес конструкции превышает 200 тонн. При ее создании использовали отечественные технологии и материалы. Сейчас на объекте завершаются отделочные работы.
Сегодня мэр курорта Андрей Прошунин изучил готовность объекта и осмотрел прибрежную территорию.