На 17 мая 2025 года в Татарстане введено в эксплуатацию 1 млн 693 тыс. кв. м жилья, что составляет 52% от годового плана. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин в ходе совещания в Доме Правительства Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран План по жилищному строительству в Татарстане за 2025 год выполнили на 52%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ План по жилищному строительству в Татарстане за 2025 год выполнили на 52%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В коммерческом сегменте застройщики сдали 37 многоквартирных домов площадью 191 тыс. кв. м, выполнив лишь 11% от плана. По программе социальной ипотеки введено 6 домов из 35 запланированных (43% выполнения), их общая площадь составила 69 тыс. кв. м.

Полностью выполнены обязательства по индивидуальному жилищному строительству: возведено 10 620 домов общей площадью 1 млн 434 тыс. кв. м.

В рамках программы обеспечения жильем детей-сирот заключен контракт на 37 квартир. Субсидии для молодых семей получили 13 человек, еще 53 семьи находятся в процессе выбора жилья.

Влас Северин