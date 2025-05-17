Дизайнер Артемий Лебедев выступит спикером делового форума на площади Ижевска

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев выступит федеральным спикером делового форума «Симфония твоего бизнеса» (6+) на Центральной площади Ижевска 22 мая, сообщает пресс-служба Корпорации развития Удмуртии (КРУР). «Форум объединит молодых предпринимателей, экспертов, представителей бизнеса и органов власти. Главная цель — создать среду для обмена опытом, совместного развития и выстраивания деловых связей»,— указано в сообщении КРУР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Помимо Артемия Лебедева на форуме выступят руководитель развития бизнес-сообществ «ВКонтакте» Анна Иванова, президент Ассоциации представителей электронной торговли при Минпромторге РФ Алексей Москаленко и другие спикеры.

На форуме проведут шесть секций по направлениям «Женское предпринимательство», «E-commerce», «Молодежное предпринимательство», «Технологический суверенитет», «Креативные индустрии» и «Экспорт». Планируется собрать до 10 тыс. участников из 10 регионов РФ и пяти стран. Деловое мероприятие приурочили к 185-летию со дня рождения композитора Петра Чайковского.

Ранее Артемий Лебедев приезжал в Ижевск в феврале 2014 года с однодневным визитом, где обсуждал с муниципальными властями вопрос разработки логотипа города и ряда других дизайнерских решений. Спустя несколько месяцев, в мае 2014 года, представитель студии Артемия Лебедева презентовал новый логотип Ижевска, обыгрывающий солярный знак и рожок автомата Калашникова, а также фирменный шрифт. В горадминистрации сообщали, что разработка логотипа финансировалась из внебюджетных источников.