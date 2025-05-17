Армавирец, не регистрировавший дорогой BMW, выплатит долг по налогам за 3 года

Жителя Армавира, с 2021 года уклонявшегося от постановки на учет приобретенного в автосалоне дорогостоящего автомобиля BMW X5 M50d, обязали выплатить задолженность по транспортному налогу за три года. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BMW Фото: BMW

В течение трех лет налоговая служба не могла начислять автовладельцу налог, что привело к недополучению бюджетом края 219 тыс. руб. Эти деньги прокуратура взыскала в суде как неосновательное обогащение. В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме.

Михаил Волкодав