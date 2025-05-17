Владимир Путин подписал указ о новых назначениях в трех судах Ставрополья

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении в судей в трех муниципалитетах Ставропольского края. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Документ глава государства подписал еще 15 мая (№ 315 от 15.05.2025). Согласно президентскому указу, на пост председателя Кисловодского городского суда назначен Андрей Чебышев.

Должность судьи Новоселицкого районного суда получила Анна Скрипкина.

А судьей Промышленного районного суда Ставрополя назначен Дмитрий Красноруцкий.

Ефим Мартов