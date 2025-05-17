В Татарстане на разработку комплексного плана по улучшению транспортного обслуживания населения выделили 35 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на план по улучшению транспортного обслуживания выделили 35 млн рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Татарстане на план по улучшению транспортного обслуживания выделили 35 млн рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

План будет содержать показатели доступности, безопасности и комфортности, а также приоритеты и задачи для развития перевозок с учетом потребностей Казанской городской агломерации.

Документ будет состоять из трех частей. Первая часть будет включать данные о доступности и ценах на перевозки, а также анализ работы перевозчиков. Во втором разделе разработают математическую модель транспортной системы, оценят транспортный спрос и предложат варианты развития перевозок. Третий раздел будет посвящен стандартам обслуживания и обоснованию предложенных идей.

Заказчиком выступает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. Все работы должны быть завершены до конца ноября.

Влас Северин