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Ректор ярославского вуза награжден орденом

Ректор Ярославского государственного медицинского университета Александр Хохлов удостоен Ордена Дружбы, сообщили в вузе. Указ о награждении подписал Президент России, награду вручила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Александр Хохлов

Александр Хохлов

Фото: ЯГМУ

Александр Хохлов

Фото: ЯГМУ

Александр Хохлов получил награду за вклад в подготовку специалистов, научные достижения и многолетнюю работу. Орден Дружбы вручается за укрепление дружбы и сотрудничества между народами.

Александр Хохлов — академик РАН, профессор, клинический фармаколог, председатель Российского комитета по биоэтике при ЮНЕСКО и член Общественной палаты Ярославской области.

Антон Голицын

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