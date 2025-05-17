Полиция усилит патрулирование в фан-зонах «Трактора» в Челябинске

В субботу, 17 мая, челябинский хоккейный клуб «Трактор» начнет домашнюю серию матчей за Кубок Гагарина против ярославского «Локомотива». Вторая игра состоится 19 мая. Полиция усилит патрулирование в фан-зонах, сообщает пресс-служба УМВД России по Челябинской области.

Для болельщиков в Челябинске будут организованы две фан-зоны. Первая, с большим экраном, расположится возле арены «Трактор». Вторая — на парковке у Торгового центра, где матчи будут транслироваться в формате автокинотеатра.

Госавтоинспекция также объявила об усилении патрулирования на дорогах возле фан-зон для выявления водителей в состоянии алкогольного опьянения. За такое нарушение или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в 45 тыс. руб. и лишение права управления транспортным средством на 1,5–2 года. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ, автомобиль может быть конфискован.