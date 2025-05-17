В Миассе мотоциклист погиб в ДТП

Госавтоинспекция расследует дорожно-транспортное происшествие в Миассе, которое произошло утром 17 мая на 8 км автодороги «Черновское-Устиново-Граница Башкортостана».

По предварительным данным, 52-летний мотоциклист на Yamaha столкнулся с автомобилем Nissan, которым управлял 30-летний водитель. Авария произошла на нерегулируемом перекрестке, когда Nissan поворачивал налево.

Мотоциклист скончался от полученных травм. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, которые продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.