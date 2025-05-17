ПАО «НМТП» объявило конкурс на лучший дизайн-проект зданий морвокзала

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» объявило конкурс на лучший дизайн-проект обновления фасада зданий «Морского вокзала» и «Пассажирского павильона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Поучаствовать в конкурсе приглашаются специалисты, уже имеющие образование по архитектурно-строительным специальностям, а также обучающиеся по ним студенты.

Сбор заявок от участников начнется 19 мая продлится до 15 июня. Прием конкурсных работ будет идти до 15 сентября. Объявить результаты конкурса планируется 20 октября.

Победителя конкурса ожидает денежный приз в размере 150 тыс. руб. Обладатель второго места получит 100 тыс. руб., третьего — 50 тыс. руб.

Михаил Волкодав