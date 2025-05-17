В Ростове к 3,5 годам колонии приговорили жительницу, устроившую поджоги в ТЦ

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор в отношении Елены Ольховик, обвиненной в поджоге из хулиганских побуждений. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области. Здесь уточнили, что осужденная устроила поджоги в трех магазинах мегаполиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В сообщении, в частности, говорилось, что 16 августа 2024 года Ольховик, 1991 г. р., подожгла фитиль заранее приобретенной коробки фейерверков, «положив ее непосредственно в помещении торгового зала магазина, что послужило возгоранию». В результате, был нанесен ущерб на более чем 13 млн руб.

В тот же день, по данным следствия, фигурантка совершила пожог в торговом зале магазина электроники в ТРЦ Галерея «Парк». В итоге, сумма ущерба превысила 1,1 млн руб. Далее Елена Ольховик принесла детский магазин канистру с бензином, разлила его и подожгла. Здесь размер ущерба составил 600 тыс. руб.

Ворошиловский райсуд признал Елену Ольховик виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 (три эпизода), ч. 2 ст. 167 (три эпизода) УК РФ, и по совокупности преступлений назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев. Наказание осужденная будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

После оглашения приговора Ольховик была взята под стражу в зале суда.

Как ранее писал «Ъ», поджигательницу задержали через несколько дней после случившегося. В ходе допроса выяснилось, что она действовала по указаниям мошенника. Неизвестный представился полицейским и убедил ее оформить кредит, а также поджечь торговые центры при помощи фейерверков. Следуя указаниям, ростовчанка совершила поджоги в ТЦ. Она заходила в магазины под видом клиента, оставляла там коробку с фейерверком, поджигала ее и скрывалась с места преступления. По пути в третий ТЦ злоумышленница купила канистру с бензином, пришла в помещение, разлила горючее и подожгла.

В результате поджогов никто не пострадал. Персонал и посетители магазинов были эвакуированы.

Владимир Андреев