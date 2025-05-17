В Армавире начался турнир по воздушному бою на авиамоделях

На аэродроме в армавирском хуторе Красная Поляна впервые проходят соревнования по воздушному бою на кордовых авиамоделях. Об этом сообщает аддминистрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Армавира Фото: администрация Армавира

На турнире сразятся 18 экипажей из городов Южного федерального округа: Волгограда, Тихорецка, Кропоткина, Краснодара, Волгодонска и Армавира. Организаторами соревнований выступают власти города совместно с АНО «Спортивный клуб “Полёт”».

«Перед началом состязания к хвосту каждого самолёта привязывают цветные ленты. Воздушный бой проходит в формате дуэли, в ходе которого пилоты пытаются срезать своим винтом ленту противника. Помимо этого, нужно ухитриться сохранить собственную», —- поясняет условия воздушного боя гендиректор спортклуба «Полёт» Игорь Остапенко.

Он уточнил, что для зрителей это очень эффектное и необычное зрелище, а для авиамоделистов это не только демонстрация технических возможностей собственного самолёта, но и тактическая игра. Участнику воздушной дуэли необходимо быстро сориентироваться и определить скорость, маневренность, режим полета авиамодели соперника, уровень техники пилотирования, реакцию, излюбленные приёмы.

Вход на аэродром свободный.

Михаил Волкодав