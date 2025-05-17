Татарстан планирует открыть представительство в Индии в ближайшие два месяца

Татарстан в ближайшие два месяца планирует открыть представительство республики в Индии. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

Олег Коробченко отметил, что недавняя бизнес-миссия в Индию показала высокий интерес татарстанских предприятий к индийскому рынку. В ходе визита были проведены встречи с торговым представительством РФ в Индии и уже выбрано возможное место для будущего представительства.

«Думаю, в ближайшие месяц-два у нас вопросы, конечно, решатся», — добавил министр.

Помимо Индии, власти Татарстана также планируют открыть представительство в Иране.

Влас Северин