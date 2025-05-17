В Марий Эл за сутки произошло 5 пожаров 2 человека погибли

За последние 24 часа на территории Республики Марий Эл зарегистрировали 5 пожаров. В результате происшествий пострадали 2 человека, еще 2 человека погибли. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС республики.

В Звенигово произошло возгорание в жилой комнате. Огнем повреждено помещение площадью около 10 кв. м. В Йошкар-Оле загорелась квартира. Площадь пожара составила также 10 кв. м. В столице республики огонь также повредил 2 квартиры на площади 1 кв. м.

В поселке Суслонгер Звениговского района республики сгорело неэксплуатируемое строение. Площадь пожара составила около 2 кв. м.

Пожарно-спасательные подразделения также 1 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП.

Влас Северин