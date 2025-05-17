Борт S7 экстренно сел в Новосибирске из-за технической неисправности

Самолет S7 совершил вынужденную посадку по техническим причинам в аэропорту Толмачево (Новосибирск). Воздушное судно выполняло рейс Горно-Алтайск – Москва. Посадка прошла около 10:00 по местному времени, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, на борту находились более 150 пассажиров. На данный момент самолет отстранен от полетов.

Для выполнения рейса выделен резервный борт. Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия о безопасности полетов.

Александра Стрелкова